Мэра Одессы Труханова взяли под стражу

Мэра Одессы Геннадия Труханова в четверг, 4 мая, арестовали. Об этом сообщила специализированная антикоррупционная прокуратура.

«Городской голова Одессы взят под стражу», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Позднее в прокуратуре заявили, что Труханова обвиняют в растрате свыше 92 млн гривен (почти 195 млн рублей). Предполагается, что мэр Одессы реализовал схему покупки в коммунальную собственность здания бывшего завода «Краян» по завышенной стоимости.

Отмечается, что Труханов не внес 30,866 млн (около 65 млн рублей) гривен залога, поэтому прокурор потребовал избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 дней с правом внесения залога на сумму 13,420 млн гривен (порядка 28 млн рублей).

Геннадий Труханов занимает пост мэра Одессы с 27 мая 2014 года. Он является народным депутатом Украины VII созыва.

Ранее, 6 марта, в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали замглавы областной военной администрации Игоря Ткачука по подозрению в коррупции.