Президент ЦСКА Ватутин рассказал о позитивном настрое баскетболиста Шведа

Баскетболист Алексей Швед, находящийся в настоящее время в больнице после избиения, позитивно настроен и уже идет на поправку. Об этом президент клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал в четверг, 4 мая.

Он заявил, что общался со спортсменом в последние два дня.

«Более-менее идет на поправку, пока остается в больнице под наблюдением врачей, поправляется... Алексей на позитиве», — отметил Ватутин в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, пока баскетболисту прописаны постельный режим, покой и отсутствие резких движений, он старается соблюдать рекомендации врачей. Ватутин добавил, что о тренировках в ближайшее время речи не идет.

Нападение на российского баскетболиста Андрея Шведа произошло 1 мая на выходе из одного из ресторанов на Большой Никитской улице в Москве. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, а также перелом свода и основания черепа. В настоящее время спортсмен находится в больнице. Врачам удалось стабилизировать его состояние, но оно остается тяжелым.

По факту избиения 34-летнего спортсмена возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц.

Агент спортсмена Обрад Фимич рассказал, что нападавшие, после того как Швед упал, еще пытались затоптать его на земле. В настоящее время, по его словам, Швед настроен оптимистично: общается с семьей, с близкими и нацелен на выздоровление. Агент также подчеркнул, что баскетболист очень миролюбивый человек, он хотел избежать конфликта.

3 мая московские полицейские по горячим следам задержали троих подозреваемых в нападении. Они сидели в машине около ТЦ на Пятницком шоссе. Их доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.

В ходе дачи показаний один из них признал, что участвовал в потасовке, второй рассказал, что в самом начале конфликта возник некий разговор с женой баскетболиста, который задержанный охарактеризовал как «словесное сцепление», после чего Швед вступился за супругу и произошел «физический контакт». Третий задержанный заявил, что инцидент произошел между его друзьями и девушкой. По его словам, произошла словесная перепалка, которая потом переросла в драку.

Задержанные также заявили, что якобы столкнулись с оскорблениями со стороны супруги баскетболиста Анастасии Зиадитдиновой в связи с их этнической принадлежностью. Сама она заявила, что компания молодых людей узнала их у ресторана и принялась обвинять Шведа в том, что он «играть не умеет». Она также категорически отвергла обвинения в оскорблениях на национальной почве.

Спортивный врач Андрей Литвиненко указал на то, что человек может вернуться в спорт после подобного происшествия, однако восстановление займет от шести до 12 месяцев, передает RT.

При этом специалист не исключил также, что спортсмен может и не вернуться к спортивной карьере, сообщается на сайте aif.ru.

Алексей Швед — российский профессиональный баскетболист. В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Заслуженный мастер спорта России.