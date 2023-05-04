Минобороны: штурмовые отряды за сутки взяли под контроль два квартала в Артемовске

Российские штурмовые отряды за прошедшие сутки взяли под контроль еще два квартала в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом в четверг, 4 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части города Артемовск», — сказал он.

Кроме того, авиация и артиллерия южной группировки войск поразили подразделения 60-й, 93-й механизированных, а также 54-й мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Красное и на юго-западных окраинах Григоровки и Артемовска.

Конашенков также отметил, что в этом районе было совершено шесть самолетовылетов, а артиллерия выполнила 57 огневых задач. Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ пресекают попытки противника контратаковать с флангов.

Всего за сутки на донецком направлении ВСУ потеряли до 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Также в четверг подполковник Народной милиции республики в отставке Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что украинские военные попытались прорвать линию обороны в районе Артемовска, однако российские силы сдержали натиск противника.

До этого, 3 мая, Конашенков сообщил, что российские штурмовые отряды ведут бои в западной части Артемовска. Содействие им оказали армейская авиация и артиллерия.

2 мая командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил, что руководство ВСУ приняло ряд решений по усилению обороны Артемовска, более 80% которого уже контролируют российские силы.

30 апреля российские штурмовые отряды овладели еще четырьмя кварталами Артемовска. Представитель Минобороны добавил, что в ходе боев за город подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ сковывают противника у северной и южной окраин города.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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