МО РФ сообщило о продолжении боев в западной части Артемовска
Штурмовые отряды ведут бои в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут) на донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 3 мая.
Также подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) сковывают действия противника на флангах.
Содействие штурмовым отрядам оказывали армейская авиация и артиллерия.
«За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 63 огневые задачи», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что за сутки на донецком направлении украинская армия потеряла 385 солдат, в числе которых иностранные наемники. Также была поражена вражеская техника: один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицы.
2 мая командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло ряд решений по усилению обороны Артемовска, более 80% которого уже контролируют российские силы.
В конце апреля сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал, что штурмовикам остается пройти около 1,5 км по городской застройке до полного освобождения Артемовска от националистов. Его подразделению удалось взять под контроль квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, разделяющей город на две части.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.