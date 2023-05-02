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В ВСУ заявили о решении усилить оборону Артемовска

Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский: по обороне Артемовска приняты новые решения
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло ряд решений по усилению обороны Артемовска (украинское название — Бахмут), более 80% которого уже контролируют российские силы. Об этом он написал 2 мая в своем Telegram-канале.

Сырский заявил, что приехал в Артемовск.

«Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны», — уточнил командующий сухопутными войсками ВСУ.

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Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские штурмовые отряды продолжают уничтожение противника в западной части города. Воздушно-десантные войска (ВДВ) поддерживают действия штурмовиков в Артемовске подчеркнул он.

В конце апреля сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал, что штурмовикам остается пройти около 1,5 км по городской застройке до полного освобождения Артемовска от националистов. Его подразделению удалось взять под контроль квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, разделяющей город на две части.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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