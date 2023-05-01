В МО РФ рассказали об уничтожении штурмовыми отрядами боевиков в Артемовске

Штурмовые отряды продолжают уничтожение противника в западной части города Артемовск (украинское название — Бахмут), заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга 1 мая.

По его словам, Воздушно-десантные войска (ВДВ) оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов и сковывают подразделения ВСУ на флангах.

Также благодаря работе оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск в Донецкой Народной Республике (ДНР) ликвидирована техника противника и личный состав его армии. За прошедшие сутки в данном районе авиация совершила шесть самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи.

При этом всего на донецком направлении уничтожено около 330 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот день сообщалось, что артиллеристы Воздушно-десантных войск применяют 152-милиметровые гаубицы «Гиацинт-Б» для поддержки штурмовых отрядов на артемовском направлении. Так, с помощью «Гиацинтов» российские бойцы могут ликвидировать замаскированные оборонительные сооружения и пункты управления, а также серьезно сокращать возможности националистов к сопротивлению.

30 апреля сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал, что штурмовикам остается пройти около 1,5 км по городской застройке до полного освобождения Артемовска. Он добавил, что его подразделению удалось взять под контроль квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, разделяющей город на две части.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.