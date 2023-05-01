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Расчеты «Гиацинтов» нанесли удар по позициям ВСУ под Артемовском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) применяют 152-милиметровые гаубицы «Гиацинт-Б» для поддержки штурмовых отрядов на артемовском направлении. Об этом 1 мая сообщает Министерство обороны РФ.

Выполняя огневые задачи, поражая личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), артрасчеты обеспечивают благоприятные условия работы для товарищей из пехотных подразделений. С помощью «Гиацинтов» российские бойцы могут ликвидировать замаскированные оборонительные сооружения и пункты управления, а также серьезно сокращать возможности националистов к сопротивлению.

В ходе очередной разведывательной миссии операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вскрыли замаскированные позиции ВСУ и передали необходимую информацию на командный пункт. Снаряды, выпущенные по заданным координатам, попали точно в цель, уничтожив вражеские объекты.

«Куда нам говорят — туда и бьем. Если надо, мы можем очень быстро переориентироваться и ударить туда, где это в данный момент будет необходимо для нашей пехоты», — поделился командир гаубичной артиллерийской батареи с позывным «Коломна».

За время спецоперации «Гиацинты» неоднократно доказали свою эффективность. По словам артиллеристов, эта гаубица для них почти как винтовка для снайперов — бьет далеко (до 28 км) и точно.

Сейчас, благодаря слаженным действиям, профессионализму и отваге военных, на артемовском направлении стало тише и спокойнее. Работа по освобождению городу идет своим чередом.

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30 апреля Минобороны РФ сообщили, что штурмовые отряды продолжили вытеснять украинских боевиков в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут) и овладели четырьмя кварталами. Отмечается, что в ходе боев за Артемовск подразделения ВДВ РФ сковывают противника у северной и южной окраин города.

В этот же день сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал, что штурмовикам остается пройти около 1,5 км по городской застройке до полного освобождения Артемовска. Он добавил, что его подразделению удалось взять под контроль квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, разделяющей город на две части.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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