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Названы причины стагнации российского рынка акций

Эксперт Скрябин: до конца года ожидается рост российского рынка акций от текущих уровней
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Коррекция на российском фондовом рынке идет уже несколько дней, стагнация происходит на фоне ряда факторов, рассказал «Известиям» 4 мая портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

«Во-первых, рынок вырос на 15% за 1,5 месяца, что довольно хороший рост, и создает предпосылки к тому, чтобы «забрать» часть прибыли, то есть технические продажи», — отметил он.

Кроме того, по его словам, значение имеют сильное падение цен на нефть, на которое повлияли опасения относительно глобальной рецессии, негативные макроданные по промышленному производству в Китае.

Также пока не снижаются геополитические риски, добавил эксперт.

«Что будет дальше — в ближайшие дни и недели, предсказать не беремся, однако в перспективе до конца года мы ожидаем продолжения роста рынка от текущих уровней в отсутствие неожиданных негативных событий, особенно если осенью с наступлением сезона промежуточных дивидендов к выплатам будут возвращаться компании, ранее приостановившие платежи, как металлурги и т.д.», — считает Скрябин.

Эксперт также добавил, что ожидается рост цен на энергоресурсы во втором полугодии 2023 года и на металлы.

«Также способствовать восстановлению интереса к рынку может более полное раскрытие финансовой информации (отчетности) эмитентами, особенно теми, кто вообще их не публикует», — заключил Скрябин.

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Накануне индекс Мосбиржи опустился на уровень в 2530 пунктов. 4 мая, согласно сайту Московской биржи, к 15:39 он достиг 2536 пунктов.

В начале апреля «Известия» писали, что в марте на рынке наблюдалось оживление. Это было заметно сразу по всем портфелям из биржевого эксперимента. Как отмечалось, хорошую прибыль принесли валютные стратегии, консервативные инвестиции в облигации.

27 марта портфельный менеджер УК «Открытие» Ирина Прохорова рассказала «Известиям», что инвесторам во II квартале этого года стоит придерживаться подхода с формированием сбалансированного портфеля с учетом возможности и готовности принимать риски.

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