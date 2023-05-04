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Демонстранты перекрыли железную дорогу в знак протеста против приезда Макрона

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Фото: соцсети
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Манифестанты перекрыли железнодорожные пути, протестуя против прибытия президента Франции Эммануэля Макрона в город Сент. Об этом 4 мая сообщила организация Revolution Permanente в Twitter.

«В рамках спонтанной демонстрации только что люди вышли на железнодорожные пути в Сенте, однако их остановили формированием кордона подразделения полиции», — говорится в сообщении.

На акции собрались несколько десятков человек. Они демонстрировали флаги и зажгли файеры.

Невежливая реформа: как продвигается пенсионная инициатива Макрона
И почему улица не сломит решимость президента

Накануне конституционный совет Франции отклонил второй запрос о проведении референдума для оспаривания решения по пенсионной реформе, вызвавшей массовые протесты в стране. Первый запрос был отклонен ранее, 14 апреля.

15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет. Пенсионная реформа в стране вступит в силу осенью 2023 года. Из-за реформы во Франции не прекращаются протесты.

Последние на сегодняшний день манифестации против пенсионной реформы прошли 1 мая. Протестующие забрасывали правоохранителей камнями и различными предметами, а те в ответ применяют силу и грубо пытаются оттеснить митингующих.

18 апреля Макрон заявил, что услышал французов и сожалеет, что взаимопонимание было не достигнуто с народом. Он пообещал улучшить условия труда.

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