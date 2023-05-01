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Опубликованы кадры столкновений с полицией на протестах в Париже

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Фото: скриншот
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Появились кадры первомайских манифестаций против пенсионной реформы в Париже в понедельник, 1 мая.

На опубликованных кадрах видно столкновение протестующих с полицией. Они забрасывают правоохранителей камнями и различными предметами, а те в ответ применяют силу и грубо пытаются оттеснить митингующих.

Протестующие вместе с тем жгут костры посреди улиц, выбивают стекла витрин и автобусных остановок, а также несут флаги и плакаты, скандируя различные антиправительственные лозунги.

Согласно данным министерства внутренних дел, в протестах во Франции приняли участие почти 800 тыс. человек. По информации местного полицейского управления, только в Париже собралось около 112 тыс. протестующих, пишет France 24.

Глава профсоюза «Французская демократическая конфедерация труда» (CFDT) Лоран Берже в эфире телеканала LCI, в свою очередь, заявил, что первомайские манифестации станут наиболее масштабными за последние 30–40 лет.

Тем временем в доме на площади Нации в восточной части Парижа разгорелся пожар, первый этаж сгорел полностью.

«И манифестанты, и пресса, и пожарные, и полиция — все смотрели, как горит дом <...>. Но с другой стороны площади уже видно, что взрываются гранаты», — рассказала журналистка Анастасия Рикеза.

15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет. Пенсионная реформа в стране вступит в силу осенью 2023 года. Из-за реформы в стране не прекращаются забастовки.

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