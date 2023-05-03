Во Франции отклонили второй запрос о референдуме по пенсионной реформе
Конституционный совет Франции отклонил второй запрос о проведении референдума по пенсионной реформе, передает в среду, 3 мая, телеканал BFMTV.
«В среду старейшины отклонили второй запрос о референдуме по совместной инициативе (RIP), поданный левыми парламентариями, чтобы оспорить решение по [пенсионной] реформе», — говорится в сообщении.
Телеканал напомнил, что первый запрос был отклонен ранее, 14 апреля.
15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет. Пенсионная реформа в стране вступит в силу осенью 2023 года. Из-за реформы во Франции не прекращаются протесты.
Последние на сегодняшний день манифестации против пенсионной реформы прошли 1 мая. Протестующие забрасывали правоохранителей камнями и различными предметами, а те в ответ применяют силу и грубо пытаются оттеснить митингующих.
18 апреля Макрон заявил, что услышал французов и сожалеет, что взаимопонимание было не достигнуто с народом. Он пообещал улучшить условия труда.