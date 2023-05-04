Вячеслава Зайцева похоронили в подмосковном Щелково

Российского модельера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково. Церемония состоялась в четверг, 4 мая.

Прощание с дизайнером провели в щелковском соборе Троицы Живоначальной. На церемонию пришли десятки людей, среди которых стилист Сергей Зверев, народная артистка России Надежда Бабкина, певец Бедрос Киркоров, а также внучка модельера Маруся и его сын Егор.

Днем ранее Егор рассказал, что его решение похоронить отца в подмосковном Щелково связано с тем, что дизайнер построил на этой земле дом и прожил там значительную часть своей жизни.

Зайцев умер 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет. «Известия» выяснили, что известного кутюрье доставили в больницу Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позже он скончался в реанимации.

Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он стал лауреатом Государственной премии РФ (1995), народным художником России (2006). Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match опубликовал про него статью «Он диктует моду Москве».