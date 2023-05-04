Бедрос Киркоров поделился воспоминаниями о Вячеславе Зайцеве

Народный артист России Бедрос Киркоров рассказал в четверг, 4 мая, о том, каким ему запомнился модельер Вячеслав Зайцев.

По его словам, кутюрье был добрым сердечным человеком, который никому не завидовал.

«Был солнечным, сердечным, добрым. Никому не завидовал. Вы знаете, они с [Валентином] Юдашкиным дружили», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Артист поделился историей о том, как костюм, который создал Зайцев для Филиппа Киркорова, помог певцу одержать победу на одном из международных конкурсов. Киркоров выиграл тогда гран-при. По мнению его отца, сочетание сильного вокала и потрясающего образа, созданного модельером, позволило создать яркий номер.

Церемония прощания с Зайцевым проходит в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном городе Щелково, передает НСН. Проводить дизайнера в последний путь пришли десятки людей, в том числе прибыли сын модельера Егор, народная артистка России Надежда Бабкина и шоумен Сергей Зверев.

Главу Дома моды похоронят на Жегаловском кладбище.

Модельер умер 30 апреля в возрасте 85 лет. «Известия» выяснили, что кутюрье доставили в больницу Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позже он скончался в реанимации.

Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он стал лауреатом Государственной премии РФ (1995), народным художником России (2006). Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match опубликовал про него статью «Он диктует моду Москве».