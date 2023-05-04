Бывшие магазины Bershka под новым названием открылись в ТЦ в Подмосковье

В двух торговых центрах Московской области открылись магазины Ecru (бывшая Bershka), сообщили «Известиям» в пресс-службе ТЦ «Мега» 4 мая.

«В пространствах для встреч «Мега Химки» и «Мега Белая Дача» заработали магазины Ecru. За последнюю неделю в них уже открылись Maag, DUB и Vilet», — отметили там.

Уточняется, что в мае-июне новые бренды появятся в 10 городах присутствия «Меги».

Накануне в управляющей компании R-mixed рассказали «Известиям», что ливанская группа компаний Daher планирует запустить в России к июлю более 240 магазинов Maag, DUB, Vilet, Ecru.

Ранее, 2 мая, вице-президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Павел Люлин сообщил, что на фоне открытия новых брендов посещаемость ТЦ в регионах за неделю выросла на 1,7%.

27 апреля первые в РФ торговые точки Dub (бывший Pull & Bear) и Vilet (бывший Stradivarius) были запущены в столице и Санкт-Петербурге.

За день до этого Maag (бывшая Zara) открыл флагманский магазин в историческом здании в Москве.

В марте 2022-го испанская компания Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) закрыла магазины своих брендов в России. Причиной такого решения называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране. 25 октября стало известно, что Inditex договорилась о продаже российского бизнеса Daher. В середине декабря прошлого года стало известно, что новый владелец создаст локальные бренды специально для россиян.