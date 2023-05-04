Бастрыкин поддержал идею сенатора ограничить места использования электросамокатов

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поддержал идею председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса об ограничении мест использования электросамокатов. Об этом 4 мая сообщили в Telegram-канале СК РФ.

«Глава ведомства и ранее обращал внимание на проблему высокого травматизма с участием лиц, использующих электросамокаты. Очевидно, что данный вопрос предполагает комплексный подход, в том числе по устранению причин и условий, способствовавших наступлению тяжких последствий», — говорится в публикации.

Отмечается, что предложенная инициатива предполагает запрет на использование электросамокатов на улицах городов за исключением специально отведенных мест.

При этом компании, предоставляющие электросамокаты в аренду, могут обязать ограничивать их максимальную скорость. Для этого будет проведено исследование с участием ГИБДД РФ. Так, будет разработан скоростной лимит, позволяющий водителю электросамоката вовремя затормозить и снизить тяжесть травм при падении или столкновении с другими лицами.

Кроме того, предполагается введение мер ответственности для сервисов аренды самокатов при несоблюдении этих условий.

Ранее, 23 апреля, МВД включило в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских прав на управление всеми категориями транспортных средств правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это связано с изменениями в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта 2023 года.

До этого, 17 апреля, сообщалось, что Минтранс планирует осенью скорректировать действующие с марта правила дорожного движения для пользователей электросамокатов. В основном речь идет о пересмотре скорости езды по тротуарам.

20 февраля Минтранс указал на важность создания в субъектах парковок и инфраструктуры для электросамокатов, моноколес и иных средств индивидуальной мобильности путем интеграции их «в транспортную систему». В ведомстве отметили, что электросамокаты должны стать альтернативой автомобилям и общественному транспорту.