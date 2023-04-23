МВД включило в теорию экзамена на права правила использования электросамокатов

Министерство внутренних дел (МВД) включило в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских прав на управление всеми категориями транспортных средств правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом ТАСС в воскресенье, 23 апреля, сообщили в пресс-центре ведомства.

В министерстве объяснили, что корректировка комплектов экзаменационных задач связана с изменениями в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта текущего года. В пресс-центре уточнили, что они затрагивают вопросы правил использования средств индивидуальной мобильности, времени действия знаков 3.29 и 3.30 («Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца») и другие.

Изменения также касаются применения новой информационной световой секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенной под светофором, а также зоны действия знака 3.27 («Остановка запрещена») в случае использования его совместно с желтой линией горизонтальной дорожной разметки, отметили в МВД.

Ранее, 17 апреля, сообщалось, что Минтранс планирует осенью скорректировать действующие с марта правила дорожного движения для пользователей электросамокатов. В основном речь идет о пересмотре скорости езды по тротуарам.

До этого, в феврале, министерство транспорта указало на важность создания в субъектах парковок и инфраструктуры для электросамокатов, моноколес и иных средств индивидуальной мобильности путем интеграции их «в транспортную систему». В ведомстве отметили, что электросамокаты должны стать альтернативой автомобилям и общественному транспорту.