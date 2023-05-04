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В Киеве и Одессе на Украине в ночь на 4 мая прогремели взрывы, сработали системы ПВО

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В ночь на 4 мая в Одессе на Украине произошли взрывы. Об этом сообщают украинские издания.

Так, издание «Общественное» отмечает, что в 2:36 в городе была объявлена воздушная тревога. В Киеве также работает система противовоздушной обороны (ПВО), как указывает украинское издание «Страна.ua».

По данным интерактивной карты минцифры Украины, сигналы воздушной тревоги звучали также в Черкасской, Николаевской, Одесской областях.

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Накануне, 3 мая, в украинской столице также объявлялась воздушная тревога, так же, как и в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях страны.

В тот же день глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович заявил, что в результате взрывов в ночь на 3 мая и последующего пожара в городе Кропивницкий в центральной части Украины повреждена нефтебаза. При этом никто не пострадал.

Вечером того же дня украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Харьковской области были слышны звуки взрывов. Уточнялось, что взрывы произошли в городе Волчанск.

Минобороны РФ не комментировало произошедшее.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите населения Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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