В посольстве РФ рассказали о требовании Польши передать территорию школы

Варшава в течение последнего года настойчиво требовала от России передать территорию школы польскому Госимуществу. Об этом 3 мая сообщили в посольстве РФ в Польше.

«В апреле 2022 года они уже захватили одно из наших зданий, поэтому мы не исключали, что так же будут действовать в отношении школы», — рассказали ТАСС в диппредставительстве.

29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве России и ворвались туда после отказа впустить их. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

Посол России в Польше Сергей Андреев указал, что, захватив школу, польское правительство нарушило Венскую конвенцию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 мая заявила, что захват школы при посольстве Российской Федерации в Варшаве является выходом за рамки нормального. Кроме того, российская сторона в связи с этим направила ноту верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и еще двум специальным докладчикам.