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ЦБ РФ указал на экстремальный рост популярности ипотек сроком на 30 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Доля ипотечных кредитов, выданных на максимальный срок в 30 лет, за год выросла в два раза и достигла 40%, следует из анализа, проведенного Банком России и опубликованного 3 мая.

Аналитика проводилась за IV квартал 2022 года. От общего объема ипотечных кредитов большая доля — 40% — пришлась на ипотечные программы, которые рассчитаны на максимальный срок выплаты.

Оценивая увеличение доли «длинной ипотеки» в два раза, регулятор назвал это явление «экстремальным».

Обычно ипотечными заемщиками на жилье становятся люди среднего возраста — около 80% людей этой категории младше 45 лет. Так, люди в возрастном диапазоне от 30 до 45, которые решат взять ипотеку с максимальным сроком погашения, закончат выплачивать ее когда будут близки к пенсии, либо уже будут находиться в этой социальной категории.

Именно сочетание факторов популярности «длинной ипотеки» и возрастной группы заемщиков несет риски, утверждает Центробанк.

Естественный отпор: Центробанк ограничит ипотеку по минимальным ставкам
Нововведение вступит в силу уже с 30 мая

Ранее стало известно, что с 1 мая Центробанк РФ упразднит выдачу ипотеки по минимальным ставкам. Отмечается, что в мае будут увеличены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия.

Ранее, 28 апреля, директор по продажам строительного холдинга «Сенатор» Олег Добродеев заявил, что рынок недвижимости и ипотеки в 2023 году останется стабильным, в том числе благодаря повышению процентной ставки по ипотеке.

17 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор выступает за адресные программы льготной ипотеки.

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