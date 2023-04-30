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Эксперт предупредил об отмене ипотеки по минимальным ставкам с 1 мая

Экономист Кузнецов заявил, что с мая в России не будет ипотеки по минимальным ставкам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С 1 мая Центробанк РФ упразднит выдачу ипотеки по минимальным ставкам. Об этом в воскресенье, 30 апреля, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Отмечается, что в мае будут увеличены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия.

«Это приведет к существенному снижению спроса на первичном рынке недвижимости. Девелоперам станет сложнее реализовать строящиеся объекты», — спрогнозировал эксперт и пояснил, что на минимальную ипотеку приходилось около 75% всех сделок.

Как следствие, продолжил Кузнецов, будет приостановлен рост цен на первичное жилье, хотя глобального удешевления недвижимости ждать не стоит. Кроме того, в связи с усилением конкуренции застройщикам придется искать новые способы привлечения клиентов.

Говоря о причинах такого решения ЦБ РФ, специалист объяснил, что в последнее время порог входа в ипотеку на новостройки был достаточно низким, а кредитная нагрузка на население только возрастала. В этой связи увеличилась доля высокорисковых займов, а подобная динамика может крайне негативно отразиться на экономике страны и благосостоянии людей.

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Ранее, 28 апреля, директор по продажам строительного холдинга «Сенатор» Олег Добродеев заявил, что рынок недвижимости и ипотеки в 2023 году останется стабильным, в том числе благодаря повышению процентной ставки по ипотеке.

17 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор выступает за адресные программы льготной ипотеки.

До этого, 11 апреля, в Центробанке заявили, что использование ипотечных программ с экстремально низкими ставками будет ограничено с 30 мая. Речь об ипотечных кредитах, полная стоимость которых окажется ниже рыночной цены.

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