Аналитики рассказали о сроках распродажи новостроек в городах-миллионниках

Аналитики bnMAP.pro рассказали «Известиям» 28 апреля, сколько потребуется лет для распродажи новостроек в городах-миллионниках с учетом средних темпов реализации недвижимости за последний год.

«Составлен рейтинг городов по сроку реализации. В городах, в которых сроки реализации наиболее короткие, маловероятна ситуация, когда значительный объем остатков остается на предложении рынка после ввода в эксплуатацию корпусов», — сказали специалисты.

В Челябинске срок продажи составит 1,9 года, в Волгограде — два года, в Перми — 2,1, в Красноярске — 2,1, в Нижнем Новгороде — 2,3, в Екатеринбурге — 2,4, в Москве — 2,6, в Санкт-Петербурге — 2,7, в Уфе — 3,2, в Казани — 3,3, в Новосибирске — 3,8, в Омске — 4,5, в Ростове-на-Дону — 4,6, в Воронеже — 5,1, в Краснодаре — 5,2 и в Самаре — 5,4 года.

Аналитики отметили, что в Нижнем Новгороде, где ситуация с темпами реализации жилья остается благоприятной, покупатели приобретают наиболее просторные лоты среди всех прочих городов-миллионников России — в среднем 55,3 кв. м.

Значительная доля нераспроданного жилья во многом сформировалась зимой 2023 года, когда потенциальные клиенты пересматривали свои возможности в условиях отсутствия «околонулевых» ставок по ипотеке, считает коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим. К концу марта рынок перестроился и количество сделок снова начало расти, поэтому, как представляется, доля нераспроданного жилья начнет постепенно сокращаться, добавила она.

Как отметил директор по продажам строительного холдинга «Сенатор» Олег Добродеев, рынок недвижимости и ипотеки в 2023 году останется стабильным, но с некоторыми оговорками.

«Одной из основных причин этого является повышение процентной ставки по ипотеке, что может замедлить спрос на жилье. С другой стороны, субсидирование процентной ставки по вторичной ипотеке может повысить интерес к первичному рынку и стать неким драйвером», — сказал он.

Ранее в этот день «Известия» сообщали, что, по словам руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, для модели проектного финансирования нормально, когда 70% первичного жилья распродается за 2–2,5 года.

В компании также отметили, что рынок недвижимости вернулся к балансу после нескольких лет недостатка доступного предложения и перегретых цен. Девелоперы распродали лишь 29% строящегося жилья, но вывод новых проектов они не сокращают.