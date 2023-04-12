Естественный отпор: Центробанк ограничит ипотеку по минимальным ставкам

Центробанк РФ ограничит использование ипотечных программ с экстремально низкими ставками с 30 мая. Речь об ипотечных кредитах, полная стоимость которых окажется ниже рыночной цены. Под рискованными кредитами понимаются такие продукты, как «ипотека от застройщика». Ставки по ним зачастую экстремально низкие, порядка 0,1% . Почему Центробанк вмешался в проблему и как это скажется на рынке недвижимости — в материале «Извести й».

Недалекий горизонт

По мнению Центробанка, в случае с экстремально низкими ставками по ипотеке стоимость жилья завышается на 20-30% самим застройщиком. Это создает угрозу рисков для покупателей и банков. Такие схемы подпадают под ограничения в первую очередь.

Банки, которые выдали такие кредиты после 15 марта 2023 года, обязаны начать формировать дополнительные резервы уже с 30 мая текущего года. При этом, существуют другие рыночные способы снижения ставок, отмечается в сообщении регулятора.

Потребность в жилье относится к базовым: люди склонны удовлетворять ее всеми доступными способами, в том числе, без учета долгосрочных последствий своих решений, утверждает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Многие граждане не могут купить за собственные средства квартиру. Поэтому они пользуются ипотечными программами, в том числе от застройщиков. Увеличивают сроки ипотеки и снижают ежемесячный платеж. Теоретически при инфляции в 10% в год ипотека под ставку ниже 10% — это выгодная история на горизонте от 10 лет , — поясняет он.

По мнению спикера, низкие ставки по ипотеке возникают за счет увеличения стоимости жилья на 30% от рыночной цены. Если покупатель не рассчитал свои силы и хочет продать квартиру через год после покупки, это можно сделать только по рыночной цене. В результате заемщики рискуют остаться должны банку 10-30% от стоимости жилья. При всем этом застройщики рапортуют о рекордных продажах в марте 2023 года:

— Рынок восстанавливается, — продолжает он. — Впрочем, экономическая ситуация в стране не предполагает наличия высокого спроса на жилье. При этом для рынка жилья высокий спрос и не нужен.

Надежда на господдержку и чудеса маркетинга

Данная мера отрицательно повлияет на спрос, что приведет к снижению продаж девелоперов, полагает аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

— Однако в сложившихся обстоятельствах, когда цены на новостройки взлетели, а качество ипотечных портфелей ухудшилось, такое решение выглядит оправданным во избежание рисков возникновения ипотечного пузыря, — уточняет она.

Фото: ТАСС/Роман Пименов

По словам эксперта, застройщики не окажутся в положении, когда продажи остановятся: на ситуацию повлияют государственные ипотечные программы (льготная, семейная, IT), а также такие инструменты, как трейд-ин и рассрочка.

Центробанк наконец обратил внимание на проблему манипуляций застройщиками ценами, добавляет заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Застройщики, особенно в сегменте комфорт- и бизнес-класса, практикуют завышение изначальной стоимости на одну пятую или даже треть. Затем в рекламных проспектах активно продвигают так называемую «ипотеку от застройщика» по ставке до одного процента — таких в банках нет и близко , — подчеркивает специалист.

По словам финансиста, население обманывают такими низкими кредитами: стоимость кредита очевидна, переплата по займу небольшая. Однако в сравнении с другими застройщиками разница в цене бросается в глаза.

— В выигрыше только застройщики — они быстро «отбивают» стоимость работ и могут вложиться в следующий объект. А банки в сотрудничестве с такими девелоперами теряют на процентах — и получают высокорисковых заемщиков с кредитами на несколько миллионов рублей. На плечи самих покупателей также ложится переплата . И более долгосрочные риски, связанные с потерей здоровья или работы. В этом случае вторичное жилье становится выгоднее новостройки, — поясняет она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

С развитием таких продуктов проигрывали и конкуренты — девелоперы, предлагающие квартиры в рынке:

— Часто решающим фактором покупки является не полная стоимость кредита, а более привлекательные ипотечные продукты: ставка 0,1%, или отсутствие первоначального взноса, или выплата только процентов в течение первого года и прочие завлекающие условия. Но это уже — к вопросу о финансовой грамотности и острой необходимости повышать ее уровень, — анализирует Юлия Макаренко.

Во вред отрасли

Текущую ситуацию на рынке жилой недвижимости нельзя назвать радужной, считает заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

— На рынке образовался дисбаланс: спрос, поддержанный пандемией и льготной ипотекой, существенно опередил предложение. Что ожидаемо привело к темпам роста цен на жилье, сильно опережающим инфляцию и оторвавшимся от реальных доходов населения. Уровень доступности жилья снизился. На фоне снижения спроса единственным инструментом поддержки роста цен на первичном рынке оставались программы с околонулевой ставкой. В итоге — сформированы избыточные риски для участников рынка, потребителей и экономики в целом , — объясняет эксперт.

Главная особенность таких предложений в том, что псевдонулевые ставки обеспечены в этих программах завышением цены квартир на 20-30% относительно рыночных.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Единственная выгода для заемщика — снижение размера ежемесячного платежа. Но одновременно с этим заемщик и банк несут риски, связанные с невозможностью реализации квартиры по рыночной цене — в случае необходимости. Искусственный разгон цен при этом происходит, что несет в себе риски уже для всей индустрии жилищного строительства. Если не урегулировать вопрос незамедлительно, это создаст предпосылки для сильного и резкого падения цен на рынке жилья. Банки и застройщики пострадают тоже, — продолжает она.

Крупные застройщики понимали ситуацию и накопили подушку безопасности. Труднее обстоят дела у небольших, региональных застройщиков, который сильнее зависят от стабильности рынка, рассуждает собеседница «Известий».

— Чем дольше мы будем говорить о мерах поддержки в отрыве от корректировки системы, тем в более трудную ситуацию мы будем себя загонять. Чтобы сделать жилье доступным и комфортным, нужно для начала четко определить, что такое доступность и комфорт, начиная с качества планирования территорий, квартирографии и заканчивая качеством строительства. Меры поддержки должны всячески стимулировать улучшение перечисленных показателей, а не их снижение. Инструменты для этого есть, нужна воля регуляторов к их применению, — подытоживает Татьяна Школьная.

Не распустить рынок

Для заемщика ипотека с минимальным процентом от застройщика чреват а увеличением первоначального взноса, потому что его объем зависит от общей стоимости покупаемой недвижимости , объясняет ситуацию старший преподаватель кафедры инвестиционно-строительного бизнеса и управления недвижимостью Факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Ксения Баландина.

— Гражданин, оформивший такую ипотеку, выплачивает деньги сейчас, хотя мог бы выплачивать их, к примеру, на протяжении 23 лет. Еще одна проблема заключается в том, что по такому формату первоначально уплаченная сумма выше, чем рыночная стоимость квартиры. Это риск в том числе и для банка: застройщик может быть не в состоянии выплачивать ипотеку после сдачи дома, когда квартира будет в залоге, — полагает специалист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По таким форматам, где застройщик якобы субсидирует ипотеку, выбор жилья резко сужается . Большая часть качественных застройщиков не предлагает подобные «льготные » условия после анонсирования ЦБ РФ намерений ограничить эту практику. Помимо прочего, в процентном соотношении уменьшается налоговый вычет.

— Заемщики могут вернуть себе меньшие суммы, потому что в налоговом вычете существует определенный потолок как по жилью, так и по выплаченным процентам. Также существуют ограничения в сумме кредита, так как минимальную ставку обычно можно получить по «ипотеке от застройщиков» только в том случае, когда она совмещается с одной из государственных льготных программ, — замечает аналитик.

Нельзя не отметить и нюансы, связанные с банками и застройщиками: рынок новостроек стагнирует.

— Деньги, поступающие на эксроу-счет, вроде бы там и фиксируются в полном объеме, но частично они, можно сказать, потрачены. Здесь мы говорим про разницу между банком и девелопером. Так, если предположить риск, что проект будет остановлен, а дом не достроен, банки должны будут вернуть дольщику весь объем эксроу-счета. Это, безусловно, будет плохо сказываться на ситуации с банками, — замечает эксперт.

Прямое следствие этому — ужесточение регулирования ипотеки со стороны ЦБ:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Банки до 1 июня 2023 года получают возможность увеличить на 30 или 50 п.п. резервирование по объемам таких кредитов, соотношение полной стоимости кредита и прописанных в указаниях индикаторов. То есть риск, который может сказаться на банках, будет нивелирован, — резюмирует Баландина.