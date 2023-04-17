Набиуллина выступила за адресную льготную ипотеку

Банк России выступает за адресные программы льготной ипотеки. Об этом заявила 17 апреля глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией «Новые люди» в Госдуме.

«Ипотечные кризисы — это страшная вещь. Мы видели, что в других странах было, как это происходило. Это затрагивает всю экономику. Поэтому наша задача — чтобы ипотека росла сбалансированно», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что ипотека должна быть адресной, с упором на развитие жилищного строительства в небольших городах.

В ЦБ 11 апреля заявили о намерении ограничить рискованные ипотечные программы с экстремально низкими ставками.

В регуляторе указали, что те ипотечные кредиты, стоимость которых существенно ниже рыночного уровня, будут дестимулированы с 30 мая текущего года, а банки, которые их выдали, должны будут сформировать дополнительные резервы.

В конце марта президент России Владимир Путин поручил правительству продумать включение в ипотеку на новостройки расходов на окна, двери и встроенную мебель российского производства.

В январе глава Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет сообщила «Известиям», что на рынке ипотечного кредитования появились признаки пузыря.