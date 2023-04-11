ЦБ ограничит рискованные ипотечные программы с экстремально низкими ставками

Банк России ограничит рискованные ипотечные программы с экстремально низкими ставками. Соответствующее заявление появилось во вторник, 11 апреля, на сайте регулятора.

Известно, что изменения коснутся тех ипотек, которые были выданы после 15 марта 2023 года.

В сообщении ЦБ РФ указано, что те ипотечные кредиты, стоимость которых существенно ниже рыночного уровня, будут дестимулированы с 30 мая текущего года. Отмечается, что банки, которые их выдали, будут вынуждены формировать дополнительные резервы.

В заявлении регулятор описал уловки застройщиков, которые повышают риски как для заемщиков, так и для банков. Отмечается, что подобные схемы отныне будут пресечены, соответствующее положение уже внесено в Положение ЦБ РФ № 590-П.

«В последнее время распространение получила так называемая «ипотека от застройщика» с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, которые достигаются за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20–30%. Эту разницу застройщик затем в виде комиссии платит банку для компенсации его выпадающих доходов», — поясняют в банке.

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