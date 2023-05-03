МИД РФ вызвал посла Кипра в Москве

Посол Кипра прибудет в Министерство иностранных дел России, где ему будет передано требование об обеспечении безопасности российских загранучреждений в республике в связи с пожаром в Российском центре науки и культуры (РЦНК). Об этом сообщила в среду, 3 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня в МИДе будет находиться посол Кипра в нашей стране, ему будут переданы требования российской стороны», — сказала Захарова в ходе брифинга.

О пожаре в здании РЦНК 26 апреля сообщила директор центра Алина Радченко. Она рассказала, возгорание было сильным и нанесло большой ущерб зданию. По словам Радченко, если речь всё-таки идет о поджоге, то причиной, вероятно, стала жесткая позиция центра.

Позднее стало известно, что в РЦНК, предположительно, бросили «коктейли Молотова». Одной из основных версий называется поджог. Пострадавших при пожаре нет.

Ранее в этом месяце Захарова заявила, что посольство РФ на Кипре находится в тесном контакте с представителями местных компетентных служб, чтобы в кратчайшие сроки установить все обстоятельства происшествия. Дипломат также выразила признательность МИД Кипра, специалистам пожарной службы, правоохранительных органов и других структур за эффективные меры по борьбе с огнем и обеспечению безопасности людей.

Она отметила, что благодаря слаженной работе удалось эвакуировать находившихся в здании людей и избежать жертв.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал случившееся терактом и допустил причастность к нему сторонников киевского режима.