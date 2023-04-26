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Примаков назвал случившееся в здании РНЦК в Никосии терактом

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Фото: ТАСС/Андрей Суржанский
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В отношении Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии был совершен теракт. Об этом заявил 26 апреля глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Против нашего культурного центра, Русского дома на Кипре, в Никосии совершен теракт. Уверен, что террористами были сторонники киевского режима, скорее всего из числа украинцев, что сейчас живут на Кипре. <…> неизвестные террористы бросили несколько бутылок с горючей смесью», — написал Примаков в своем Telegram-канале.

Глава Россотрудничества отметил, что РЦНК является сугубо гражданским заведением, где детям преподают русский язык и музыку, проводят выставки и концерты.

«Если бы в классах в этот момент шли занятия, могли бы быть и пострадавшие. Как там было в Одессе с Домом профсоюзов 02.05.2014? Повторить хотелось, видимо, поближе к годовщине. В доме напротив кто-то вывесил украинский флаг, видимо, хотелось оставить подпись», — добавил он.

Примаков также отметил, что всё, что сгорело, сотрудники обязательно восстановят, починят и покрасят. «Культурный центр не закроем, обломитесь. Мы продолжаем работать», — резюмировал он.

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Тем не менее дипломатического признания за этим не последует

О пожаре в здании РЦНК стало известно ранее в этот день. Директор центра Алина Радченко сообщила, что произошло два сильных хлопка. Огонь охватил стену и крышу. Как утверждают очевидцы, в здание якобы бросили «коктейли Молотова».

Позже сообщалось, что пострадавших при пожаре в здании нет. Очевидцы не исключают поджог. По словам Радченко, пожар был сильный, возгорание уже потушено, однако зданию РЦНК нанесен большой ущерб. Если окажется, что пожар в РЦНК стал результатом поджога, это может быть ответом на его жесткую позицию, на то, что множество граждан Кипра поддерживают Россию, указала она.

В свою очередь Примаков заявил, что Россотрудничество уже обратилось в правоохранительные органы. Все видеозаписи в места ЧП будут переданы полиции.

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