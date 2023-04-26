Здание РЦНК загорелось на Кипре

Здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) загорелось в столице Кипра Никосии. Об этом в среду, 26 апреля, рассказала руководитель центра Алина Радченко.

«Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша. Люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные», — сказала она ТАСС.

Очевидцы сообщили, что в здание якобы бросили коктейли Молотова, добавила она.

18 апреля в Финляндии суд арестовал земли и здание РЦНК под предлогом действия санкций ЕС. Земля ранее принадлежала СССР, после чего стала собственностью РФ. Соответствующее право подтверждено свидетельством. Общая площадь арестованного имущества составила 3326 кв. м. Помимо РЦНК, под арест попали семь квартир в финской столице. На следующий день финские власти решили отменить арест земли и здания РЦНК.

Провокационные действия в отношении собственности или граждан России стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.