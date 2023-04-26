При пожаре в здании РЦНК в Никосии никто не пострадал

Пострадавших при пожаре в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии нет. Об этом в среду, 26 апреля, сообщила директор центра Алина Радченко.

«Все эвакуированы, все предупреждены. <…> У меня лично нет беспокойства, что кто-то остался внутри. Никто не пострадал», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Радченко отметила, что сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы прибыли на место своевременно. Территория оцеплена полицией.

Как рассказала директор центра «РИА Новости», очевидцы не исключат поджог. По ее словам, пожар был сильный, возгорание уже потушено, однако зданию РЦНК нанесен большой ущерб.

По мнению Радченко, если окажется, что пожар в РЦНК стал результатом поджога, это может быть ответом на его жесткую позицию, на то, что множество граждан Кипра поддерживают Россию.

Директор центра подчеркнула, что сейчас ей поступают звонки от киприотов, они выражают слова поддержки и предлагают помощь.

О том, кто мог это сделать, достоверно сказать пока нельзя, добавила она.

«Здесь достаточно активно работает проукраинская диаспора. Достаточно активно работают и посольства недружественных стран. Они поддерживают любых общественных деятелей, которые готовы вести антироссийскую работу», — пояснила она в эфире телеканала.

О пожаре в здании РЦНК стало известно ранее в этот день. Радченко сообщила, что произошло два сильных хлопка. Огонь охватил стену и крышу. Как утверждают очевидцы, в здание якобы бросили «коктейли Молотова».