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В МИД РФ допустили преднамеренный поджог здания РЦНК на Кипре

Захарова: пожар в Российском центре науки и культуры (РЦНК) мог начаться из-за поджога
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Возгорание в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) могло начаться из-за преднамеренного поджога. Об этом 27 апреля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Причины возгорания выясняются. Не исключена версия преднамеренного поджога. Посольство находится в тесном контакте с представителями местных компетентных служб, чтобы в кратчайшие сроки установить все обстоятельства происшествия. Рассчитываем, что власти Республики Кипр гарантируют должную охрану и неприкосновенность российских дипломатических объектов», — приводит ее слова сайт ведомства.

Захарова выразила признательность МИД Кипра, специалистам пожарной службы, правоохранительных органов и других структур за эффективные меры по борьбе с огнем и обеспечению безопасности людей.

Она отметила, что благодаря слаженной работе удалось эвакуировать находившихся в здании людей и избежать жертв.

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26 апреля появилась информация о пожаре в здании РЦНК. Директор центра Алина Радченко сообщила, что произошло два сильных хлопка. Огонь охватил стену и крышу. Как утверждают свидетели, в здание якобы бросили «коктейли Молотова».

Позже стало известно, что пострадавших при пожаре нет. Очевидцы не исключают поджог. По словам Радченко, возгорание было сильным и нанесло большой ущерб РЦНК. Также она отметила, что если речь всё-таки идет о поджоге, то причиной, вероятно, стала жесткая позиция центра.

В свою очередь глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал случившееся терактом и допустил причастность сторонников киевского режима.

Он также отметил, что по факту возгорания было составлено обращение в правоохранительные органы. Все видеозаписи с места ЧП будут переданы полиции.

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