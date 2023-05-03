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Глава МИД Турции заявил об отсутствии гарантий продления зерновой сделки

Глава МИД Турции Чавушоглу: стопроцентной гарантии продления зерновой сделки сейчас нет
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Стопроцентной гарантии продления зерновой сделки на данный момент нет, однако работа ведется. Об этом заявил в среду, 3 мая, глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, перспективы зависят от учета требований России.

«Полной гарантии нет, но предстоит серьезная работа по ее продлению. На повестке дня стоит вопрос о повторном включении Россельхозбанка в систему SWIFT», — сказал он в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил, чтобы в качестве посредника выступил турецкий банк.

«Шансы продления зерновой сделки — 50 на 50»
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Ранее в этот день министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что встреча делегаций Турции, РФ и Украины по зерновой сделке планируется 5 мая в Стамбуле.

2 мая заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что в организации ищут решение, которое позволит российским банкам совершать трансакции в рамках выполнения зерновой сделки.

14 марта российская сторона приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок истечет 18 мая.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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