Поставленные Украине немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze (PzH) 2000 оказались хуже приспособлены к распутице, чем советские артиллерийские системы «Пион», которые они должны были заменить как более новые. Об этом написала газета The New York Times (NYT) 1 мая.

«Из-за своих металлических, похожих на когти гусениц «Пион» на самом деле лучше работает (чем немецкие гаубицы. — Ред.) в грязных условиях», — указывается в материале.

Авторы статьи отмечают, что на прошлой недели было принято решение увезти с поля боя все немецкие самоходные артиллерийские установки (САУ) из-за их невозможности покинуть территорию самостоятельно в случае начала российского обстрела.

«Глубокая и черная, по консистенции похожая на смесь теста для печенья и влажного цемента, весенняя грязь является одним из препятствий, которое украинским военным при всей их изобретательности трудно преодолеть», — пишут авторы.

Один из офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи слова приводит издание, рассказал, что гаубицу пришлось буксировать, когда она застряла в грязи.

«Пока погода не улучшится, контрнаступления не будет. Машины застрянут, и что мы будем делать, если начнется стрельба?» — сказал он.

2 мая украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что плохая погода мешает ВСУ начать контрнаступление. По его словам, распутица и грязь пока не позволяют тяжелым танкам двигаться.

Днем ранее газета The Guardian сообщила, что западные страны обеспокоены сообщениями о неготовности ВСУ к контрнаступлению после многомиллиардных финансовых вливаний и передачи большого количества вооружений. В публикации говорилось, что Украина может не справиться с подготовкой достаточного количества боевиков и военной техники для реализации своих целей.

В середине апреля газета The Washington Post указала, что официальные лица США признают факт того, что ВСУ не обладают достаточным количеством боеприпасов для успешного контрнаступления.

В том же месяце глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал. Он напомнил, что ВСУ сильно истощены в силу колоссальных потерь.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.