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Украинский посол обвинил погоду в задержке контрнаступления ВСУ

Посол Украины в Британии Пристайко: ВСУ не могут начать контрнаступление из-за плохой погоды
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Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov
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Плохая погода мешает Вооруженным силам Украины (ВСУ) начать контрнаступление, заявил 2 мая телеканалу Sky News украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.

«Погода, очевидно, пока не позволяет тяжелым танкам двигаться. Пришла обычная для весны на Украине грязь», — сказал дипломат.

Также он обратил внимание, что Киев не намерен распространяться о сроках начала контрнаступления.

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Накануне газета The Guardian сообщила, что западные страны обеспокоены сообщениями о неготовности ВСУ к контрнаступлению после многомиллиардных финансовых вливаний и передачи большого количества вооружений.

В публикации говорилось, что Украина может не справиться с подготовкой достаточного количества боевиков и военной техники для реализации своих целей.

В конце апреля украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что ВСУ удастся захватить Крым. Он добавил, что успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия.

В середине апреля газета The Washington Post указала, что официальные лица США признают факт того, что ВСУ не обладают достаточным количеством боеприпасов для успешного контрнаступления.

В начале апреля глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал. Он напомнил, что ВСУ сильно истощены в силу колоссальных потерь.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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