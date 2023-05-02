Украинский посол обвинил погоду в задержке контрнаступления ВСУ
Плохая погода мешает Вооруженным силам Украины (ВСУ) начать контрнаступление, заявил 2 мая телеканалу Sky News украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.
«Погода, очевидно, пока не позволяет тяжелым танкам двигаться. Пришла обычная для весны на Украине грязь», — сказал дипломат.
Также он обратил внимание, что Киев не намерен распространяться о сроках начала контрнаступления.
Накануне газета The Guardian сообщила, что западные страны обеспокоены сообщениями о неготовности ВСУ к контрнаступлению после многомиллиардных финансовых вливаний и передачи большого количества вооружений.
В публикации говорилось, что Украина может не справиться с подготовкой достаточного количества боевиков и военной техники для реализации своих целей.
В конце апреля украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что ВСУ удастся захватить Крым. Он добавил, что успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия.
В середине апреля газета The Washington Post указала, что официальные лица США признают факт того, что ВСУ не обладают достаточным количеством боеприпасов для успешного контрнаступления.
В начале апреля глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал. Он напомнил, что ВСУ сильно истощены в силу колоссальных потерь.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.