Реклама
Прямой эфир
Мир
ВВС Израиля нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры в Алеппо
Общество
После взрыва в Брянской области открыли автобусное сообщение для пассажиров
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Сумской области
Общество
Экс-директор Дома моды назвал последние годы жизни Зайцева адом
Общество
В МГУ выявили случай кори в одном из учебных корпусов
Мир
СМИ узнали о новом пакете военной помощи США для Украины на $300 млн
Происшествия
Около 20 вагонов поезда сошло с рельсов в Брянской области
Спорт
ПСЖ отстранил Месси от команды на две недели за поездку в Саудовскую Аравию
Мир
Байден не будет вести переговоры с конгрессом о предотвращении дефолта
Армия
Гвардии сержант под обстрелом ВСУ отремонтировал машину российских десантников
Культура
Зверев назвал смерть Юдашкина катастрофой для мира моды
Происшествия
В Москве на МКАД столкнулись две грузовые машины
Спорт
ПСЖ отстранил Месси на две недели после поездки в Саудовскую Аравию

Экс-директор Дома моды назвал последние годы жизни Зайцева адом

Экс-директор Дома моды Головин: последние 3–4 года Вячеслав Зайцев жил в аду
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жизнь российского модельера Вячеслава Зайцева последние годы была крайне тяжелой и «походила на ад». Об этом во вторник, 2 мая, рассказал в беседе с «Известиями» бывший директор Дома моды Зайцева Николай Головин.

«Вячеслав Михайлович жил в аду. Никто не отвечал на его звонки, он страдал от безденежья, вообще жуткая жизнь была», — поделился Головин.

Он считает, что желание Вячеслава Зайцева помочь сыну Егору творчески развиваться вместо продвижения собственных работ стало одной из причин разорения Дома моды кутюрье.

Головин также отмечает, что Егор ждал смерти отца и воспринял это событие как праздник.

«Он (Егор Зайцев. — Ред.) воспитан в ненависти к отцу. Хотя ни дня не работал в учреждении, где бы отец ни был руководителем», — вспоминает экс-директор Дома моды.

Ранее в этот день Головин рассказал, что Егор намерен похоронить отца тайно, чтобы с ним не было проведено прощание. При этом бывший директор добавил, что уже отправил запрос в мэрию Москвы с просьбой похоронить Зайцева на Новодевичьем кладбище.

О смерти Зайцева стало известно 30 апреля. По данным источника «Известий», его доставили в больницу города Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позднее он скончался в реанимации. Ему было 85 лет.

Первый модный: скончался модельер Вячеслав Зайцев
Выходец из Иваново диктовал правила стиля столицам

После смерти модельера поклонники принесли цветы к его Дому моды на проспекте Мира в Москве. Таким образом они решили отдать дань памяти Зайцеву.

Президент России Владимир Путин также выразил свои соболезнования родным и близким Зайцева.

Как отметил историк моды Александр Васильев, Зайцев был гордостью российской моды. По его словам, модельер приблизил советскую моду начиная с 1965 года к международным канонам стиля и красоты с учетом народных традиций и национального колорита.

Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match про него опубликовал статью «Он диктует моду Москве». Он был первым дизайнером из СССР, чьи коллекции показали в Нью-Йорке и Париже.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023