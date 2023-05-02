Экс-директор Дома моды назвал последние годы жизни Зайцева адом

Жизнь российского модельера Вячеслава Зайцева последние годы была крайне тяжелой и «походила на ад». Об этом во вторник, 2 мая, рассказал в беседе с «Известиями» бывший директор Дома моды Зайцева Николай Головин.

«Вячеслав Михайлович жил в аду. Никто не отвечал на его звонки, он страдал от безденежья, вообще жуткая жизнь была», — поделился Головин.

Он считает, что желание Вячеслава Зайцева помочь сыну Егору творчески развиваться вместо продвижения собственных работ стало одной из причин разорения Дома моды кутюрье.

Головин также отмечает, что Егор ждал смерти отца и воспринял это событие как праздник.

«Он (Егор Зайцев. — Ред.) воспитан в ненависти к отцу. Хотя ни дня не работал в учреждении, где бы отец ни был руководителем», — вспоминает экс-директор Дома моды.

Ранее в этот день Головин рассказал, что Егор намерен похоронить отца тайно, чтобы с ним не было проведено прощание. При этом бывший директор добавил, что уже отправил запрос в мэрию Москвы с просьбой похоронить Зайцева на Новодевичьем кладбище.

О смерти Зайцева стало известно 30 апреля. По данным источника «Известий», его доставили в больницу города Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позднее он скончался в реанимации. Ему было 85 лет.

После смерти модельера поклонники принесли цветы к его Дому моды на проспекте Мира в Москве. Таким образом они решили отдать дань памяти Зайцеву.

Президент России Владимир Путин также выразил свои соболезнования родным и близким Зайцева.

Как отметил историк моды Александр Васильев, Зайцев был гордостью российской моды. По его словам, модельер приблизил советскую моду начиная с 1965 года к международным канонам стиля и красоты с учетом народных традиций и национального колорита.

Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match про него опубликовал статью «Он диктует моду Москве». Он был первым дизайнером из СССР, чьи коллекции показали в Нью-Йорке и Париже.