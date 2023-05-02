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Экс-директор Дома моды заявил о попытке сына Зайцева похоронить его тайно
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Экс-директор Дома моды заявил о попытке сына Зайцева похоронить его тайно

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Сын скончавшегося модельера Вячеслава Зайцева Егор хочет похоронить его тайно, чтобы с ним не было проведено прощание. Об этом 2 мая заявил бывший директор Дома моды Николай Головин.

«По закону этим занимается сын Егор. У него задача как можно быстрее и незаметнее похоронить своего отца, которого он ненавидел, чтобы никто не мог попрощаться. Тело лежит в морге. Зайцева, я считаю, надо похоронить на Новодевичьем кладбище, он заслужил», — сказал он «Известиям».

Головин рассказал, что обратился с соответствующим заявлением в мэрию Москвы.

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Ранее в этот день сообщалось, что Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище в подмосковном Щелкове.

О смерти Зайцева стало известно 30 апреля. По данным источника «Известий», его доставили в больницу города Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позднее он скончался в реанимации. Ему было 85 лет.

После смерти модельера поклонники принесли цветы к его Дому моды на проспекте Мира в Москве. Таким образом они решили отдать дань памяти Зайцеву.

Президент России Владимир Путин также выразил свои соболезнования родным и близким Зайцева.

Как отметил историк моды Александр Васильев, Зайцев был гордостью российской моды. По его словам, модельер приблизил советскую моду начиная с 1965 года к международным канонам стиля и красоты с учетом народных традиций и национального колорита.

Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он является лауреатом Государственной премии России (1995), народным художником РФ (2006). В 2007–2009 годах вел передачу «Модный приговор» на Первом канале.

Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match про него опубликовал статью «Он диктует моду Москве». Он был первым дизайнером из СССР, чьи коллекции показали в Нью Йорке и Париже.

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