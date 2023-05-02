Модельера Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище в Подмосковье

Модельера Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище в подмосковном Щелково. Об этом 2 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище. Его сын Егор уже был в морге, сейчас направляется в храм вблизи деревни Каблуково», — сказал собеседник агентства.

Модельер скончался 30 апреля в возрасте 85 лет в реанимации больницы города Щелково, куда его доставили с внутренним кровотечением.

Ранее 2 мая президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким Зайцева.

Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он является лауреатом Государственной премии России (1995), народным художником РФ (2006). В 2007–2009 годах вел передачу «Модный приговор» на Первом канале.

Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match про него опубликовал статью «Он диктует моду Москве». Он был первым дизайнером из СССР, чьи коллекции показали в Нью Йорке и Париже.