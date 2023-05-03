Россиянам рассказали о стоимости строительства бани и дали советы по выбору подрядчика

Спрос на строительство бань и саун за апрель вырос на 17% год к году, сообщили «Известиям» в «Авито Услугах». Эксперты рассказали, во сколько обходится строительство бань и саун и поделились рекомендациями, как выбрать подрядчика для стройки.

«Как правило, строительные работы и чистовую отделку бань и саун, если был поставлен сруб под усадку, планируют на теплый сезон. Поэтому уже сейчас мы видим рост интереса жителей страны к услугам в сфере строительства и отделки бань и саун. Так, спрос на строительство бань и саун за последний месяц уже вырос на 17% год к году, а на отделку — на 56%. Мы ожидаем ускорение темпов роста спроса в наступающем летнем сезоне, с опережением значений прошлого года», — сказала руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

Как отметили эксперты, традиционно бани строят из бревенчатого или брусового сруба. При этом многие компании предлагают строительство бань под усадку или под ключ.

«В первом случае строители только собирают коробку на участке. На следующий год после полной усадки сруба владелец самостоятельно или с помощью строителей выполняет отделку. В том случае, если баня строится под ключ, строительная бригада выполняет все этапы работ — от исследований участка и проектирования до отделки и установки печи и дымохода», — уточнили они.

Как подчеркнули эксперты, стоимость постройки зависит от сложности проекта, размеров и региона.

Например, в Москве баня под ключ из лафета, площадью 30 кв. м с пятью помещениями обойдется в 1 млн рублей. В Тверской области просторная брусовая баня шесть на шесть метров на ленточном фундаменте с кровлей из мягкой черепицы, подключенными коммуникациями стоит 1,5 млн рублей (в цену входят все материалы и работы).

В Ростовской области построить баню под ключ из готового стенового комплекта предлагают от 300 тыс. рублей. В Краснодарском крае сборка сруба двухэтажной бани площадью 65 кв. м составит 495 тыс. рублей, при этом после усадки сруба потребуются дополнительные расходы на отделку, установку оборудования, подключение к коммуникациям.

«Еще один популярный вариант деревянных бань — строительство по каркасной технологии. В этом случае комплект по проекту изготавливается на производстве, а на участке проводится только его сборка. Технология позволяет быстро возводить любые деревянные сооружения, которые не дают усадку и готовы к отделке и эксплуатации сразу после окончания строительства», — рассказали в «Авито Услуги».

Так, строительство небольшой каркасной бани в Московской области обойдется от 250 тыс рублей. Постройка с комнатой отдыха, помывочным отделением, парной и террасой потребует от 300 тыс. рублей. Такие бани полностью укомплектованы, не дают усадку.

«Для небольшого дачного участка можно подобрать более бюджетные варианты: бани-бочки, модульные, мобильные бани. Это удобные мобильные конструкции, не требующие фундамента. В Иркутской области большая овальная баня-бочка может обойтись от 300 тыс. рублей. Такую баню можно привезти в готовом виде и установить на участке за один день. Если нет возможности привезти собранную конструкцию, ее собирают непосредственно на участке за три-пять дней, после чего баня готова к использованию», — добавили эксперты.

При этом Филимонова рекомендовала при выборе строительной бригады обратить внимание на отзывы, портфолио. Кроме того, стоит проверить профиль специалистов, предлагающих услуги на онлайн-платформе (в его профиле может стоять, например, специальный знак «Документы проверены», «Реквизиты проверены»). Кроме того, по мнению эксперта, прежде чем выбрать подрядчика, стоит рассмотреть предложения от нескольких исполнителей, сравнить их услуги и цены.

«Все нюансы необходимо обсудить с выбранным исполнителем еще до заключения договора. Стоит заранее попросить подготовить смету работ, выяснить как происходит сдача-приемка работ на каждом этапе. Также заранее необходимо обсудить, заключает ли строитель договор, какие дает гарантии, возможна ли безналичная оплата», — заключила Филимонова.

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