Нефть рубль сбережет

Российская валюта продолжает консолидироваться у отметки в 81,5 рубля за доллар. Главные факторы негативного влияния остаются прежними: геополитика и снижение российского экспорта. Нацвалюта стала менее чувствительна к новостям и реагирует только на основополагающие причины формирования курса. Такие как, например, недавний выход Shell из проекта «Сахалин-2», что во многом и привело к резкому снижению позиций в апреле.

На ослабление рубля повлиял и торговый баланс. Так, по словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, нацвалюту ослабили сокращение экспорта и снижение нефтяных цен. Но в то же время Центробанк ожидает, что стоимость сырья будет расти и это поддержит курс в пользу «россиянина» в следующие периоды.

При этом, как подчеркнула глава регулятора, нет необходимости возвращаться к практике обязательной репатриации валютной выручки. Минфин тоже придерживается линии, что сейчас ничего менять не нужно — рынкам необходимо длительное время стабильных правил игры.

Другим немаловажным фактором влияния остается конфликт на Украине. Многие аналитики, да и рынки в целом, ожидают интенсификации боевых действий. Эскалация конфликта приводит к снижению аппетита к рискам среди инвесторов и оказывает давление на рубль. Впрочем, возможно, этот фактор уже заложен в текущие уровни. А переход через уровень сопротивления в 81,5 руб./$, скорее, возможен при серьезных изменениях на линии соприкосновения.

Кроме того, отметим и денежно-кредитную политику мировых центробанков, которая имеет ограниченное воздействие на рубль, но всё же важна для экономического контекста. Чем выше ставки западных регуляторов — тем крепче их валюты.

В апреле президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер предупредил, что процентные ставки в США, скорее всего, будут повышаться и оставаться на этом уровне дольше, даже несмотря на охлаждение экономической активности. Рынки ожидают, что американский регулятор повысит ставки на 25 б.п. в начале мая — до диапазона 5–5,25%. Тем временем на последнем заседании Европейского центрального банка некоторые политики обеспокоились тем, что новые экономические прогнозы в отношении заработной платы, роста и инфляции были слишком мягкими. А значит, возможно, потребуется новое повышение ключевых ставок.

Мы, в свою очередь, ожидаем, что период адаптации российской экономики и сырьевых экспортеров к санкциям займет еще несколько месяцев. Затем ситуация с притоком валюты может улучшиться, а курс рубля стабилизируется весной и немного укрепится летом.

Наш прогноз на II квартал подразумевает торговый диапазон по USD/RUB на уровне 72–80 за доллар и 88–91 за евро, а до конца года — в районе 75–85 за доллар и 86–95 за евро, в первую очередь в зависимости от развития ситуации на Украине и торгового баланса. В мае, вероятно, стоит ждать дальнейшей консолидации нацвалюты у нынешних отметок, пока не будут опубликованы более свежие данные по российскому экспорту, в частности нефтегазового сектора.

Курс нацвалюты по отношению к юаню консолидируется у сильной линии сопротивления в 12 рублей. Сейчас рынки во многом сосредоточены на том, как китайская экономика наращивает темпы активности после снятия большинства антикоронавирусных мер. Так, недавно промышленная активность КНР показала рост, однако в целом ситуация пока неоднозначна.

Кроме того, на юань влияет и геополитический фактор, в частности, волны напряженности между КНР и Тайванем. В связи с этим, скорее, стоит ожидать, что в апреле-мае пара RUB/CNY продолжит колебаться у отметки в 11,2–12,2 рубля, а к концу года можно рассмотреть более широкий диапазон в 10,5–12,5 рубля за юань. Пробития этих уровней также возможны, но без рыночных шоков — маловероятны.

Автор — аналитик ФГ «Финам»

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