Первая декада мая в Москве ожидается прохладной

В ближайшую неделю синоптики не обещают потепления в Москве. Первая декада мая в Москве будет прохладной, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает телеканал «Известия». В ближайшие выходные возможны ночные заморозки. Вильфанд также отметил, что температура в столице будет соответствовать апрельским значениям. Потепление в столицу придет лишь в середине месяца.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.