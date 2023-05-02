Гончаров высоко оценил шансы Олейника на победу над Томпсоном

У российского бойца Алексея Олейника больше шансов в поединке с британцем Оли Томпсоном на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом 2 мая заявил «Известиям» чемпион АСА Евгений Гончаров.

«Это не будет поединок взрослого дяди и, скажем так, подающего надежды восходящего бойца. Это два ветерана, которые уже много видели. Я думаю, это будет технический нокаут. Возможно, после второго раунда», — сказал Гончаров.

По его словам, Олейник недавно ушел из UFC, что делает его котировки выше. Он покажет, на что способен в родных стенах, но при этом Томпсон постарается победить и удивить, так как он агрессивно ведет себя на ринге.

Накануне боксер Федор Кудряшов спрогнозировал победу Олейника над Томпсоном. Он заявил, что у россиянина есть мотивация продолжать карьеру в России.

29 апреля боец Сергей Калинин поделился с «Известиями» мнением о встрече россиянина и британца. По его словам, Томпсону будет очень тяжело в бою с Олейником, так как спортсмен готов к обмену ударами и тяжелой борьбе.

За свою профессиональную карьеру Олейник провел 76 боев, в 60 из них одержал победу. Его соперник имеет в активе 37 боев и 21 победу.

26 апреля Олейник рассказал, что выбрал участие в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», чтобы порадовать соотечественников своим боем. Он признался, что у него было предложение от UFC, но он ответил на него отказом.

Бой Алексея Олейника против Оли Томпсона станет главным событием турнира, который состоится 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.