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Боец Кудряшов назвал Олейника «мастером борьбы» и предрек ему победу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Боксер Дмитрий Кудряшов спрогнозировал победу российского бойца MMA Алексея Олейника в поединке с британцем Оли Томпсоном.

По его словам, у российского спортсмена есть «большая мотивация» для продолжения своей карьеры в России. Олейнику комфортнее выступать под эгидой РЕН ТВ. Об этом заявил сам спортсмен, сравнивая условия для бойцов с UFC.

«Я жду от него яркого выступления, потому что человек заряжен. У него есть мотивация продолжать выступления. Олейник — мастер борьбы. Он войдет в клинч, переведет в партер и, как всегда, задушит», — рассказал Кудряшов «Известиям» в понедельник, 1 мая.

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Ранее, 29 апреля, боец Сергей Калинин, известный под прозвищем Кратос, поделился с «Известиями» мнением о встрече россиянина и британца. По его словам, Томпсону будет очень тяжело в бою с Олейником, так как спортсмен готов к обмену ударами и тяжелой борьбе.

За свою профессиональную карьеру Олейник провел 76 боев, в 60 из них одержал победу. Его соперник имеет в активе 37 боев и 21 победу.

26 апреля боец рассказал, что выбрал участие в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», чтобы порадовать соотечественников своим боем. Он признался, что у него было предложение от UFC, но он ответил отказом.

Бой Алексея Олейника против Оли Томпсона станет главным событием турнира, который состоится 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

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