Американская рок-группа Aerosmith анонсировала свой прощальный тур

Группа Aerosmith анонсировала прощальный тур под названием Peace Out. Гастроли стартуют 2 сентября 2023 года в Филадельфии и завершатся 26 января 2024 года в Монреале. В канун Нового года Aerosmith даст концерт в родном Бостоне, передает телеканал «Известия». Рок-группа была основана в 1970 году в США. В туре примет участие специальный гость — The Black Crowes. Ранее 75-летнего вокалиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальных домогательствах. Сам музыкант обвинения в свой адрес отрицает.

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