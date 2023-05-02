Юрист не стал связывать блокировку счетов компаний Самойловой с неуплатой налогов

Блокировка операций по счетам двух компаний блогера Оксаны Самойловой, скорее всего, связана не с неуплатой налогов, а с тем, что она не подала налоговую декларацию. Таким мнением с «Известиями» 2 мая поделился налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Ранее в этот день сообщалось, что операции по счетам ООО «Фэмэли Фест» и ООО «Айэмспэшел», принадлежащих Самойловой, приостановлены по решению Федеральной налоговой службы (ФНС). Компании занимаются продажей одежды и обуви оптом и в розницу.

За день до этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подтвердила сообщения о блокировке счетов блогеров из-за неуплаты налогов. Она не исключила, что в дальнейшем произойдет еще не один подобный «громкий» инцидент.

Как обратил внимание Хаминский, счета самой Самойловой, как физического лица и индивидуального предпринимателя, не заблокированы. А претензии к двум названным юридическим лицам совсем иные, чем были предъявлены блогерам Елене Блиновской, Валерии Чекалиной и Александре Митрошиной.

«У налоговых органов имеется только два основания для блокировки счетов налогоплательщиков. Это неуплата налогов и неподача или несвоевременная подача налоговой декларации. Обе компании Самойловой за последние два года показывали нулевую выручку. Никаких налоговых обязательств, кроме нескольких судебных разбирательств на совершенно незначительные суммы, у них не было», — рассказал Хаминский.

В связи с этим он предположил, что, потеряв интерес к деятельности этих компаний, Самойлова решила «просто бросить их». Также она могла прекратить сдавать отчетность, чтобы оба юридических лица были ликвидированы налоговой службой в административном порядке. По словам юриста, это очень популярный способ ликвидации компаний, не имеющих выявленных долгов по налогам.

«Думаю, вторая причина является наиболее реальной. Но сам факт блокировки счетов, связанных с известным человеком, всегда вызывает бурю в стакане воды. Тем более, что финансовые последствия несдачи отчетности смешны не только для блогера-миллионника, но и для простого обывателя. Штраф, предусмотренный ст. 15.5 КоАП РФ, составляет от 300 до 500 рублей. Так что, блогеры, не сдавшие отчетность и не имеющие долгов, могут пока вздохнуть свободно», — подытожил Хаминский.

До этого, 27 апреля, стало известно о задержании блогера Елены Блиновской при попытке пересечения границы России с Белоруссией. Ей было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В ходе допроса женщина признала свою вину и раскаялась.

21 марта Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей.

Ранее, 7 марта, стало известно, что в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов более чем на 300 млн рублей. Также 16 марта выяснилось, что в отношении Лерчек и ее мужа Артема возбуждено новое уголовное дело об отмывании денежных средств. По данным следователей, они легализовали более 130 млн рублей, которые получили преступным путем. Семье запрещено пользоваться интернетом.