ФНС приостановила операции по счетам компаний Оксаны Самойловой

Операции по счетам двух компаний блогера Оксаны Самойловой приостановлены по решению Федеральной налоговой службы (ФНС), следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Речь идет о предприятиях ООО «Фэмэли Фест» и ООО «Айэмспэшел». Компании занимаются продажей одежды и обуви оптом и в розницу.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 1 мая подтвердила сообщения о блокировке счетов блогеров из-за неуплаты налогов. Она не исключила, что в дальнейшем произойдет еще не один подобный «громкий» инцидент.

До этого, 27 апреля, стало известно о задержании блогера Елены Блиновской при попытке пересечения границы России с Белоруссией. Женщина находилась в арендованной машине, при ней были документы для вылета в другое государство. Возбуждено уголовное дело. Блиновскую подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Блиновская занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019–2021 года налог на добавленную стоимость и налог на доходы физлиц на общую сумму более 918 млн рублей.

Мизулина прокомментировала задержание Блиновской, сказав, что «мы предупреждали, говорили, что 30 апреля — последний срок подачи налоговых деклараций».

21 марта Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей.

Ранее, 7 марта, стало известно, что в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов более чем на 300 млн рублей. Также 16 марта выяснилось, что в отношении Лерчек и ее мужа Артема возбуждено новое уголовное дело об отмывании денежных средств. По данным следователей, они легализовали более 130 млн рублей, которые получили преступным путем. Семье запрещено пользоваться интернетом.

Уклоняться от уплаты налогов Лерчек помогали ее мать Эльвира Викторовна, брат мужа Аркадий и его жена, а также партнер по бизнесу Роман Вишняков.