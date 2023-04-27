Мизулина отреагировала на задержание Блиновской

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отреагировала 27 апреля на задержание блогера Елены Блиновской.

«Мы предупреждали, говорили, что 30 апреля — последний срок подачи налоговых деклараций. Вот органы и начали работать. Но сколько еще есть таких блогеров?» — сказала она Форуме безопасного интернета.

27 апреля стало известно, что Блиновскую задержали правоохранители при попытке пересечения границы РФ с Белоруссией. Она находилась в арендованном автомобиле, у нее также имелись документы для вылета в другое государство.

В СК РФ заявили, что блогер подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

По данным УФНС по городу Москве, Блиновская занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019–2021 года налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей.

Юрист Алексей Гавришев рассказал «Известиям», что в случае, если вина Блиновской будет доказана, блогеру, скорее всего, будет назначен либо штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы в период от 18 месяцев до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

До этого, 22 марта, в беседе с «Известиями» блогер утверждала, что не использует мошеннические схемы. На вопрос о том, были ли проверки, Блиновская ответила, что проверяют всех блогеров уже около года. При этом у самой Блиновской проблем с налоговой нет, утверждала тогда блогер.