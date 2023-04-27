Реклама
Прямой эфир
Мир
Марочко заявил о сотне наемников в Харьковской области у границ с РФ
Мир
Захарова заявила о выходе кампании Киева против УПЦ на новый уровень
Общество
Пушилин заявил о контроле 50 из 59 кварталов Марьинки в ДНР
Мир
Граждане Турции за рубежом начали голосовать на выборах
Мир
Зеленский вновь попросил у Запада самолеты и вооружение
Армия
Штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ
Общество
Блогера Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов
Общество
Мировой суд в Москве оштрафовал фонд Wikimedia еще на 2 млн рублей
Общество
На выходных в Москве ожидаются дожди и похолодание
Общество
Свердловская область выделит 95 млн рублей пострадавшим от пожара в Сосьве
Происшествия
Полицейский погиб при взрыве в Мелитополе
Спорт
Федерация бокса США заявила о прекращении членства в IBA
Наука и техника
Астероид размером с Эйфелеву башню сблизился с Землей

Мизулина отреагировала на задержание Блиновской

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отреагировала 27 апреля на задержание блогера Елены Блиновской.

«Мы предупреждали, говорили, что 30 апреля — последний срок подачи налоговых деклараций. Вот органы и начали работать. Но сколько еще есть таких блогеров?» — сказала она Форуме безопасного интернета.

Братство дельца: доходы блогеров-инфоцыган в 2022 году выросли на 24%
Почему люди готовы платить за бизнес-курсы по быстрому заработку

27 апреля стало известно, что Блиновскую задержали правоохранители при попытке пересечения границы РФ с Белоруссией. Она находилась в арендованном автомобиле, у нее также имелись документы для вылета в другое государство.

В СК РФ заявили, что блогер подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

По данным УФНС по городу Москве, Блиновская занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019–2021 года налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей.

Юрист Алексей Гавришев рассказал «Известиям», что в случае, если вина Блиновской будет доказана, блогеру, скорее всего, будет назначен либо штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы в период от 18 месяцев до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

До этого, 22 марта, в беседе с «Известиями» блогер утверждала, что не использует мошеннические схемы. На вопрос о том, были ли проверки, Блиновская ответила, что проверяют всех блогеров уже около года. При этом у самой Блиновской проблем с налоговой нет, утверждала тогда блогер.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023