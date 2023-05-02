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Во Франции в ходе беспорядков на первомайских акциях протеста задержаны 540 человек

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Во Франции в ходе беспорядков во время первомайских демонстраций полиция задержала 540 человек. Об этом сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен 1 мая.

При этом он отметил, что 305 из них были задержаны в Париже.

«Среди участников протеста число получивших травмы превысило 60 человек, 32 демонстранта пострадали в ходе парижской манифестации», — сказал Дарманен в эфире телеканала BFM TV.

Он добавил, что во время беспорядков также было ранено 406 полицейских и жандармов.

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1 мая сообщалось, что в этот день в протестах во Франции приняли участие почти 800 тыс. человек. По информации местного полицейского управления, только в Париже собралось около 112 тыс. человек.

15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет. Пенсионная реформа в стране вступит в силу осенью 2023 года. Из-за реформы в стране не прекращаются протесты и забастовки.

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