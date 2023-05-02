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Назван возможный срок открытия магазинов Adidas в России

Эксперты компании CORE.XP: магазины Adidas могут открыться в России уже до конца 2023 года
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Фото: TASS/EPA/JUSTIN LANE
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Магазины Adidas могут открыться в России уже до конца года, считают в CORE.XP. Об этом рассказали «Известиям» в компании 2 апреля.

«Теоретически могут успеть, если определятся со сделкой и проведут ее в ближайшие два месяца», — уточнила старший директор, глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

В то же время вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сказал «Известиям», что открытие магазинов ожидается в конце лета — начале осени.

В настоящее время Adidas рассматривает в качестве партнеров компании из РФ и ОАЭ, знает источник «Известий».

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Ранее в этот день издание «Коммерсант», ссылаясь на источники, сообщило, что производитель спортивной одежды Adidas может передать свое российское подразделение под управление иностранному инвестору. Как отметила газета, это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных торговых точек в новом формате в стране.

Немецкий бренд Adidas заявил о приостановке работы в РФ и временном закрытии магазинов в марте 2022-го. 31 октября стало известно, что компания начала отказываться от некоторых своих торговых точек. 9 ноября американская компания Nasdaq сообщила, что производитель из-за приостановки бизнеса в РФ лишился €100 млн выручки в III квартале прошлого года.

Некоторые зарубежные компании с февраля 2022-го приостановили деятельность в РФ, объявили об уходе с российского рынка или сообщили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров еще 19 сентября отметил, что иностранные компании, которые прекратили работу в РФ, зачастую заинтересованы в продолжении работы в стране или в обеспечении условий для возвращения.

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