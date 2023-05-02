Bloomberg допустило возобновление РФ покупки иностранной валюты в мае

Россия может возобновить покупку иностранной валюты для своих резервов уже в мае, поскольку рост доходов от нефти стабилизирует государственные финансы, несмотря на усилия США и Европы по сокращению доходов Москвы. Об этом написало агентство Bloomberg во вторник, 2 мая.

«По данным Bloomberg Economics, поскольку доходы России от энергетики в настоящее время близки к превышению целевого уровня, закупки возможны уже в мае. Первоначальные объемы могут составить эквивалент около $200 млн в юанях в месяц», — сообщается в материале.

По словам авторов статьи, китайская валюта является основным активом, который Россия может использовать для проведения транзакций для своего фонда благосостояния в размере $154 млрд, передает «Газета.Ru».

«Рынку будет важно, что государство снова начнет накапливать резервы, а не тратить их. Это может даже положительно сказаться на рубле», — отметила аналитик Freedom Holding Corp Наталья Мильчакова, чьи слова приводятся в материале.

По словам экономиста Александра Исакова, это решение подчеркнет способность России поддерживать приток нефтедолларов на фоне санкций.

«Объемы покупок иностранной валюты изначально будут небольшими, но весьма символичными, поскольку они покажут, что страна, вместо того чтобы проедать резервы, их наращивает», — сказал Исаков в беседе с агентством.

В феврале ЦБ опубликовал обзор рисков финансовых рынков, в котором говорилось, что совокупный месячный объем торгов на российском валютном рынке в январе составил 5,4 трлн рублей и «был минимальным за последние годы». При этом среднедневные объемы торгов без учета праздничных дней снизились с 405,6 млрд в декабре до 307,2 млрд рублей в январе.

С января Центробанк после почти годового перерыва принял решение возобновить проведение операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила. Такие операции в отличие от ранее существовавшей практики стали проводиться с китайскими юанями, а не с западными валютами.