Опять 25: где сыграет сборная России по хоккею

Сборная России по хоккею возвращается после пятимесячного перерыва: в последний раз команда под руководством Алексея Жамнова уступила белорусам на Кубке Первого канала. Его место теперь занял наставник СКА Роман Ротенберг, но пока это распространяется только на майские матчи сборной. Название нынешней команды дополнило уточнение «25». Это значит, что средний возраст игроков не превышает 25 лет. Последние годы вертикаль делилась на основную сборную и олимпийскую. Во второй просматривали резерв и обкатывали только-только раскрывающихся хоккеистов. Спорная, но понятная и в некоторой степени объяснимая концепция. Теперь главной командой страны стала «Россия 25». Нейминг изначально заставлял задуматься, а после публикации составов вопросов только добавилось.

Состав из СКА

Удивляет, что в состав сборной включены 19 игроков СКА — причем даже те, кто не попадал в заявку главной команды. Президент ФХР Владислав Третьяк в интервью «Известиям» заверил, что ничего страшного в этом нет: «Дело в том, что нужно выигрывать, а половина игроков сейчас уже отдыхает. Кого вы сейчас соберете? Это очень тяжело. У большинства травмы. Хорошо еще, что эти игроки есть. Знаю, что многих хоккеистов мы сейчас вызывали, но те не смогли. Уже сейчас некоторые отдыхают, у некоторых травмы, кто где».

Президент федерации четко поставил задачу и при этом заверил, что молодежным составом Россия бы не обыграла Казахстан, который едет на чемпионат мира. Заодно Третьяк напомнил про декабрьское поражение от белорусов и дал понять о недопустимости повторения неудач. Но ведь наши сыграют аж восемь матчей с белорусами!

Расписание матчей сборной «России 25»

Челябинск

2 мая, 16:30 Россия 25 – Белоруссия

3 мая, 16:30 Россия 25 – Белоруссия

Астана (Турнир Qazaqstan Hockey Open 2023)

5 мая, 16:30 Казахстан – Россия 25

6 мая, 14:00 Россия 25 – Белоруссия

Красноярск

9 мая, 12:00 Россия 25 - Белоруссия

Тула

12 мая, 19:00 Россия 25 - Белоруссия

13 мая, 16:30 Россия 25 - Белоруссия

Минск

15 мая, 19:00 Белоруссия – Россия 25

16 мая, 19:00 Белоруссия - Россия 25

Главными звездами сборной можно назвать вратаря Никиту Серебрякова, покорившего всех в прошедшем плей-офф игрой за «Адмирал», самого результативного защитника регулярки Александра Никишина, а также ярких нападающих Павла Порядина, Марата Хайруллина и Марата Хуснутдинова. Последний и вовсе был назначен капитаном сборной в 20 лет.

Особо стоит отметить появление в сборной одного представителя ВХЛ — Глеб Петров удачно проявил себя в составе тульского АКМ.

— Мы провели хорошие сборы, все игроки в хорошем физическом и моральном состоянии, с хорошим настроением, — резюмировал на недавней открытой тренировке команды Роман Ротенберг. — Все отработали очень здорово, полная самоотдача. Были хорошие уроки теории, мы отточили тактику, физику. У сборной Белоруссии сильнейший тренерский штаб. Белорусов возглавил Дмитрий Квартальнов. Он был одним из лучших специалистов в КХЛ и основателем системы ЦСКА. Казахстан тоже готовится к чемпионату мира. Для нас это будет хорошей проверкой. Мы делаем все, чтобы наша сборная во всеоружии вернулась на международную арену и обыгрывала любую команду. Это наша цель. Нас ждут полные трибуны, огромный ажиотаж. Хотим, чтобы как можно больше мальчишек влюбилось в хоккей походу нашего турне.

Красивый хоккей

Также Ротенберг назвал имя капитана сборной. Им стал нападающий СКА Марат Хуснутдинов.

— Со всеми старшими ребятами хорошо общаюсь, у нас хорошая коммуникация, — сказал «Известиям» Марат Хуснутдинов. — Они подскажут, что да как, я подскажу со своим молодым взглядом, а они — с позиции опыта. У нас хорошая команда. Остались ли силы после финала конференции в плей-офф? Для сборной всегда есть силы, мы защищаем цвета нашей страны, так что не важно, кто сколько матчей сыграл, тренеры по физподготовке помогут восстановиться.

По словам Хуснутдинова, у коллектива достаточно времени, чтобы наладить внутренние коммуникации.

— Удалось ли познакомиться с ребятами из других клубов? Мы с ними не первый раз видимся, — продолжил форвард СКА. — Играем каждый сезон друг против друга. Знакомы со всеми. Сейчас потренировались, подготовили систему, с ребятами поговорили. У нас много свободного времени, чтобы наладить коммуникацию вне льда.

Капитан сборной ответил и на вопрос. интересно ли много матчей играть с казахами и белорусами, или хотелось все-таки соперников поразнообразнее:

— Сейчас такое время, нам без разницы, против кого мы будем играть, — заключил Хуснутдинов. — Все соскучились по матчам сборной, наше дело — показать хороший, красивый хоккей и выиграть эти матчи.

Ротенберг же отметил, что ФХР делает всё возможное, чтобы сборная вернулась на международные турниры.

— Наши функционеры делают все возможное, чтобы сборная России вернулась, но это никак не зависит от нас, — считает наставник России «25». — Мы должны быть готовы, занимаемся своим делом. Не занимаемся тем, на что повлиять не можем.

Турне начнется с двух матчей в Челябинске — 2 и 3 мая команда сыграет с Белоруссией.

Вратари: Никита Серебряков («Адмирал»), Даниил Исаев («Локомотив»), Дмитрий Николаев, Сергей Иванов (оба - СКА)

Защитники: Александр Елесин, Даниил Мисюль (оба – «Локомотив»), Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Михаил Пашнин, Андрей Педан, Никита Смирнов (все – СКА), Максим Федотов («Торпедо»), Илья Карпухин («Трактор»).

Нападающие: Захар Бардаков, Дмитрий Бучельников, Михаил Воробьёв, Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Николай Поляков, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов (все – СКА), Максим Джиошвили («Динамо» М), Матвей Мичков («Сочи»), Павел Порядин, Андрей Чивилёв (оба – «Нефтехимик), Глеб Петров (АКМ), Ярослав Лихачёв («Амур»), Иван Зинченко, Александр Яремчук, Владислав Кара (все – «Витязь»).