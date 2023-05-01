Adidas подали иск против бренда Yeezy

Акционеры Adidas подали иск против бренда Канье Уэста. Так как спортивной компании не удалось предотвратить весь объем финансовых потерь. Немецкий производитель прекратил сотрудничество с Yeezy в октябре 2022 года, потому что не потерпел провокационные высказывания музыканта, передает телеканал «Известия». Adidas не потерпел провокационных высказываний музыканта. В результате расторжения договора убытки с непроданных продуктов могут составить до €1,2 млрд. Напомним, в 2013 году спортивная компания сама помогла основать Yeezy. Ранее музыкант публично хвалил Адольфа Гитлера и нацистов, также делал антисемитские замечания.

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