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В Индии назвали пропаганду МО Украины с карикатурой истинным лицом Киева

Министерство информации Индии обвинило Украину в лицемерии и оскорблении чувств верующих
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Фото: Global Look Press/Shivam Khanna
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Старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта 30 апреля выразил недовольство из-за публикации минобороны Украины карикатурного изображения индийской богини Кали.

«Недавно замминистра иностранных дел Украины была в Дели, прося поддержки у Индии. За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины. На пропагандистском плакате изобразили карикатуру на индийскую богиню Ма Кали. Это нападение на индуистские взгляды по всему миру», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

К своей публикации Гупта прикрепил скриншот твита минобороны Украины с двумя фотографиями, на одной из которых изображен столб дыма после атаки беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) нефтебазы в Севастопольской бухте, а на другой — карикатура на индийскую богиню смерти Кали в образе Мерлин Монро.

Пост украинского минобороны сопровождался подписью: «Произведение искусства». Через некоторое время публикация была удалена.

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О горении резервуара с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте стало известно 29 апреля. Предположительно, возгорание произошло после атаки ВСУ с беспилотника.

Губернатор города Михаил Развожаев заверил, что пожар на нефтебазе не скажется на снабжении города топливом. Он добавил, что Роспотребнадзор уже начал проводить замеры предельно допустимой концентрации (ПДК) веществ в Казачьей бухте.

Корреспондент «Известий» Николай Аксенов показал кадры тушения пожара.

Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что пожар на нефтебазе в Севастополе полностью ликвидирован.

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